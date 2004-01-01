相信我，它带给你的阅读惊喜，绝不限于夜晚。
配合自动背光，无论强光还是暗光、正午还是黑夜，你的眼睛都会舒适无比。除此之外，我们也对颜色结构进行了全新升级，改善了暗色对比度，让页面层次分明，错落有致，重点信息更突出。暗色模式下，屏幕功耗有效降低，手机电量也舒心。
如呼吸般自然
极度舒适的美学体验
进一步发掘全面屏，于细微处展现无尽关怀，于简处成就不简之美。
图标更轻巧，风格更轻快，交互更轻松，视觉更轻盈，
将科技美感隐入生活，给用户最为细腻自然的品质体验。
你的桌面
你说了算
手指轻滑间
小细节无限
声音简单点
感受丰富点
美不仅靠衣装，手机也能帮忙。
我们携手多家艺术机构和艺术家，精心打造了多张风格各异的art+壁纸，将美与生活诠释得淋漓尽致。
同时，我们还拓展了动态壁纸的种类，壁纸不仅会自己动，还能听从指尖的呼吸，随手势动而动。
建窑建盏，是宋代最辉煌的也是全中国最具代表性的黑釉瓷。早在2011年，建窑建盏烧制技艺就被列入国家级非物质文化遗产名录。
同样的原料，在不同的窑炉，不同的窑位，不同的季节和天气，烧出的建盏，花纹类型，纹样釉色会全然不同。一盏里面就是一方天地，如灿烂星空，或如大海怒涛，或如万马奔腾，此之为「入窑一色，出窑万彩」。
每一次在方寸间的点亮，都是你与国宝级艺术作品的相遇。
更深度的
定制主题
咔嚓一声
美好生成
即刻记录，即刻分享
这是一个非常聪明的视频编辑助手，
能带给你超乎想象的便利。
*以上数据为OPPO软件测试中心测试数据，仅供参考。
实际数据受测试环境与软件版本影响略有差异，请以实际数据为准。
我们新增了启动闪屏和过渡动画，页面交互越发灵动，沉浸感再次增强。
游戏空间里，你将感受到头号玩家般的超强快感。
读懂你的习惯
成为你的习惯
天生流畅
省时省电更省心
基于大数据分析，精准识别操作场景，动态调度系统资源，优先关键场景，确保每次操作流畅顺滑。
内存优化和内存管理技术再次升级，
多层技术加持助力，手机即使长久使用，系统也能流畅如新
峰值速率高达 1.8Gbps，网络延时只有 15ms。5G时代，颠覆你认知的快。
工作效率前所未有，超过1G 的巨型文档无法再为难你，相比 4G，下载速度至少提升 500%。生活也畅快无比，下载一部 4G 的高清电影，只需花你 20秒。你会重新了解什么是飞一般的感觉。
手机同时连接 2 个 Wi-Fi ( 2.4GHz + 5GHz ) 热点成为现实。
在模拟公共网络环境下启动双 Wi-Fi，相比单频道网速明显飞升，吃鸡看剧再无压力。
优秀的O-AI省电技术，让手机在日常使用过程中，续航有效增加10%
OS 7智慧睡眠模型赋能，在你熟睡后，设备也能迅速进入休眠，夜间待机消耗大大降低35%
驾驶模式
解放双手
放心驾驶
睡眠模式
关心睡眠
更关心你
闪回键
轻轻一点
场景瞬切
三指截屏
所有截屏
三指操控
密码本
登录轻松
安全加倍
它能给你十足的安全感。
复杂密码它来记，让你脱离“找回密码“的尴尬，随时随地轻松登录。手机安全它来护驾， 256位加密算法保护下，即便手机被 root，它也屹立不动。
我们追求轻量化的视觉语言，进一步简化操作界面，引导用户专注核心操作。
标题栏布局更合理，操作更容易，交互逻辑更统一。
鹅卵石风格
RAMOTION X OPPO
材料风格
紧扣指尖，手指滑速加快，动画速度也会加快；遵循自然规律，充电时，粒子束动画将自动聚集，断开电源，粒子束又将四处消散；细节好玩，我们打破了天气页面的静止沉闷，手指在屏幕上左右轻拉，每一点点移动，画面都会不同。你会发现，它并不是冷冰冰的手机。
让耳朵清净一下，我们简化了铃声和通知音。重回本真，我们从身边寻声音灵感。
增强指尖感知，我们给输入法、计算器、设置开关等8个场景，配备了辅助音效。还有7个天气旋律，无论晴雨，天天陪你。
相信我，它带给你的阅读惊喜，绝不限于夜晚。
配合自动背光，无论强光还是暗光、正午还是黑夜，你的眼睛都会舒适无比。除此之外，我们也对颜色结构进行了全新升级，改善了暗色对比度，让页面层次分明，错落有致，重点信息更突出。暗色模式下，屏幕功耗有效降低，手机电量也舒心。
切换至暗色模式...
前置后置都能虚，
想怎么虚，就怎么虚
后置，前置镜头的虚化调节权，都交到你手里。
误虚漏虚的毛病也改善了，后置虚化在光斑和渐近感效果上进一步提升。
更令人惊讶的是不只拍照，拍视频也能虚化了。背景实时虚下来，人物主体更突出。大片来自手机还是单反，只有你知道。
有妆似无妆
自然更美
只需一键
大片秒速成
各种素材
自动帮你分
解放双手
字幕不繁琐
更值得一提的是，它还会根据视频内容，主动给你推荐音乐风格，让你告别选歌烦恼。
海量的音乐风格，紧跟潮流实时更新的曲库，随时满足你的耳朵。
通知卡片能收能放，页面更加统一和谐，多个应用加入快捷空间，信息处理效率大幅提高。从主屏幕右滑，你将解锁更聪明的负一屏。