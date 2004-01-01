专属艺术名片

同时，我们还拓展了动态壁纸的种类，壁纸不仅会自己动，还能听从指尖的呼吸，随手势动而动。

我们携手多家艺术机构和艺术家，精心打造了多张风格各异的art+壁纸，将美与生活诠释得淋漓尽致。

建盏文化

建窑建盏，是宋代最辉煌的也是全中国最具代表性的黑釉瓷。早在2011年，建窑建盏烧制技艺就被列入国家级非物质文化遗产名录。

同样的原料，在不同的窑炉，不同的窑位，不同的季节和天气，烧出的建盏，花纹类型，纹样釉色会全然不同。一盏里面就是一方天地，如灿烂星空，或如大海怒涛，或如万马奔腾，此之为「入窑一色，出窑万彩」。

每一次在方寸间的点亮，都是你与国宝级艺术作品的相遇。