breeno

  • 如呼吸般自然

    极度舒适的美学体验

    进一步发掘全面屏，于细微处展现无尽关怀，于简处成就不简之美。

    图标更轻巧，风格更轻快，交互更轻松，视觉更轻盈，

    将科技美感隐入生活，给用户最为细腻自然的品质体验。

    进一步了解设计理念

  • 你的桌面

    你说了算

    可选图标体系不止一种，图标的形状大小不再框定，桌面的排列方式，也由你说了算。同时，我们还重绘了不合群的第三方应用图标，在视觉上保持整体统一，让你赏心悦目。
    进一步了解设计理念

  • 手指轻滑间

    小细节无限

    每次轻触都真实自然，每个回应都源自你的习惯。紧扣指尖，手指滑速加快，动画速度也会加快；遵循自然规律，细节好玩。你会发现，它并不是冷冰冰的手机。
    进一步了解设计理念

  • 声音简单点

    感受丰富点

    让耳朵清净一下，我们把嘈杂的音节清除出你的世界，极致地简化了系统铃声和通知音。重回大自然，在泉水叮咚间找寻声音灵感。7 个天气旋律，365天为你专属播报。
    进一步了解设计理念
设计理念
desgined by oppo
专属艺术名片

美不仅靠衣装，手机也能帮忙。

我们携手多家艺术机构和艺术家，精心打造了多张风格各异的art+壁纸，将美与生活诠释得淋漓尽致。

同时，我们还拓展了动态壁纸的种类，壁纸不仅会自己动，还能听从指尖的呼吸，随手势动而动。

建盏文化

建窑建盏，是宋代最辉煌的也是全中国最具代表性的黑釉瓷。早在2011年，建窑建盏烧制技艺就被列入国家级非物质文化遗产名录。

同样的原料，在不同的窑炉，不同的窑位，不同的季节和天气，烧出的建盏，花纹类型，纹样釉色会全然不同。一盏里面就是一方天地，如灿烂星空，或如大海怒涛，或如万马奔腾，此之为「入窑一色，出窑万彩」。

每一次在方寸间的点亮，都是你与国宝级艺术作品的相遇。

更深度的

定制主题

我们将世界的躁动、惊喜、美好、浪漫，化为了一套又一套精美绝伦的定制化主题，小小手机间，尽显你的个性之美。
全球艺术家合作计划
art+

咔嚓一声

美好生成

算法加持，给你更高品的拍摄体验。随手一拍，佳作即出。随心一录，美丽锁住。美丽不凡，质感更强。
进一步了解照片与相机
照片与相机
Camera and photo

即刻记录，即刻分享

这是一个非常聪明的视频编辑助手，

能带给你超乎想象的便利。

进一步了解 SOLOOP
即录
soloop
畅爽无比，玩个痛快
游戏不卡顿 大幅提升触碰体验，触摸点击、滑动响应平均时间最高可提升35%；
操作超滑顺 追踪游戏负载，改善了卡顿痛点，有效提高了游戏帧率，操作更灵敏；
关键时刻再快一点 游戏厂商可以接入OPPO 引擎，更有针对性地调用系统资源，对游戏场景进行优化定制。场景加载速度变快，游戏性能最高提升20%

*以上数据为OPPO软件测试中心测试数据，仅供参考。

实际数据受测试环境与软件版本影响略有差异，请以实际数据为准。

更沉浸，更逼真

我们新增了启动闪屏和过渡动画，页面交互越发灵动，沉浸感再次增强。

游戏空间里，你将感受到头号玩家般的超强快感。

读懂你的习惯

成为你的习惯

Breeno 语音能和你多轮对话，听懂你的复杂指令，帮你轻松搞定日常任务。找美食、导航、发红包、订机票、查酒店，各种生活场景，通通不在话下。想要什么，尽管开口。
进一步了解 Breeno
智能语音助手
BREENO
以上数据为OPPO通信实验室测试数据，仅供参考。实际数据受测试环境与软件版本影响略有差异，请以实际数据为准。
快稳省
better faster stronger

天生流畅

省时省电更省心
流畅

基于大数据分析，精准识别操作场景，动态调度系统资源，优先关键场景，确保每次操作流畅顺滑。

内存优化和内存管理技术再次升级，

多层技术加持助力，手机即使长久使用，系统也能流畅如新

5G

峰值速率高达 1.8Gbps，网络延时只有 15ms。5G时代，颠覆你认知的快。

工作效率前所未有，超过1G 的巨型文档无法再为难你，相比 4G，下载速度至少提升 500%。生活也畅快无比，下载一部 4G 的高清电影，只需花你 20秒。你会重新了解什么是飞一般的感觉。

开机启动 时间缩短
15
%
应用启动 速度提升
25
%
全局流畅 性能提升
30
%
双Wi-Fi

手机同时连接 2 个 Wi-Fi ( 2.4GHz + 5GHz ) 热点成为现实。

在模拟公共网络环境下启动双 Wi-Fi，相比单频道网速明显飞升，吃鸡看剧再无压力。

省电

优秀的O-AI省电技术，让手机在日常使用过程中，续航有效增加10%

OS 7智慧睡眠模型赋能，在你熟睡后，设备也能迅速进入休眠，夜间待机消耗大大降低35%

惊喜远不止此

  • 驾驶模式

    解放双手

    放心驾驶

    双手除了开车，其他都不用愁。想知道通勤路况如何？尽管开口，Breeno语音来提供。想边开车边操作手机功能？尽管开口，Breeno帮你轻松实现。

  • 睡眠模式

    关心睡眠

    更关心你

    它比任何人都关心你睡了没，睡得好不好。它学习你的作息时间表，在夜晚来临后准时唠叨你，快去睡觉。当你终于打开Breeno睡眠，它会贴心地帮你把手机调为暗色状态，并打开免打扰，让你一夜好觉，无人能扰。

  • 闪回键

    轻轻一点

    场景瞬切

    多任务袭来别担心，智能时代谁都能瞬移。手指一点，无论你正在焦急等待司机、正在游戏中等待复活，还是正在跟随导航前进，多种页面，它帮你轻松切换。一键闪回，生活高效便捷。

  • 三指截屏

    所有截屏

    三指操控

    截屏有了新玩法，手指的发挥空间更大了。三指不仅能截整屏，长按还能进行区域截屏。手别松，按住区域截屏的下边线再往下拖，拖出屏幕外，长截屏也更轻松了。

  • 侧边栏

    抽屉虽小

    五脏俱全

    它就像一个小抽屉，将你要的app尽收其中，想选什么，一步到位。

    升级后的浮窗格外强大，支持的app变多了，操作顺畅又便捷，用一次就爱上。浮标的样式和呼出方式统一了，界面更轻盈。分屏也变简单了，拉开侧边，将想要的app拖出，只需两步，效率飞升。

  • 密码本

    登录轻松

    安全加倍

    它能给你十足的安全感。

    复杂密码它来记，让你脱离“找回密码“的尴尬，随时随地轻松登录。手机安全它来护驾， 256位加密算法保护下，即便手机被 root，它也屹立不动。

更多精彩
and more
#ColorOS 8 我想...
1.全站展示数据均为实验室数据，仅供参考。实际数据受实际环境、设备、软件版本等因素影响将略有差异，敬请您以实际数据为准。2.全站展示的产品界面内容（包括但不限于UI、背景）仅作功能展示，各个功能分属不同软件版本，不同软件版本的上线时间与区域有所差异，敬请您以实际版本功能及界面为准。3.我们将为产品功能开发持续努力，因此全站展示的产品界面内容（包括但不限于UI、背景）与功能特性、功能数据可能产生变化，ColorOS 官网可能实时更新全站展示页面的所有内容。如遇以上情况，我们将不作特别通知。
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「轻」设计

我们追求轻量化的视觉语言，进一步简化操作界面，引导用户专注核心操作。

标题栏布局更合理，操作更容易，交互逻辑更统一。

infinite design

你的桌面，你说了算。

可选图标体系不止一种，图标的形状大小也不再框定。我们还重绘了“不合群“的第三方应用图标，保持了视觉上整体统一，即刻解屏，赏心悦目。

Customized icon
自定义图标

鹅卵石风格

RAMOTION X OPPO

材料风格

* OPPO Sans（含中文及西文，6款字重）允许个人或企业免费使用，含商业用途，版权归OPPO广东移动通信有限公司所有。 您应遵守以下条款，违者必究：1.不对字体进行改编或二次开发；2. 不对外售卖字体；3.仅在指定网址下载，不向他方提供其他下载渠道；4.不用于违法用途
下载 OPPO Sans
「轻」动画

紧扣指尖，手指滑速加快，动画速度也会加快；遵循自然规律，充电时，粒子束动画将自动聚集，断开电源，粒子束又将四处消散；细节好玩，我们打破了天气页面的静止沉闷，手指在屏幕上左右轻拉，每一点点移动，画面都会不同。你会发现，它并不是冷冰冰的手机。

MOtion ENGINE
SuperVOOC 超级闪充
闪充
星轨
多云
「轻」声效

让耳朵清净一下，我们简化了铃声和通知音。重回本真，我们从身边寻声音灵感。

增强指尖感知，我们给输入法、计算器、设置开关等8个场景，配备了辅助音效。还有7个天气旋律，无论晴雨，天天陪你。

树林
麦田

相信我，它带给你的阅读惊喜，绝不限于夜晚。

配合自动背光，无论强光还是暗光、正午还是黑夜，你的眼睛都会舒适无比。除此之外，我们也对颜色结构进行了全新升级，改善了暗色对比度，让页面层次分明，错落有致，重点信息更突出。暗色模式下，屏幕功耗有效降低，手机电量也舒心。

darkmode 暗色模式

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极 夜 模 式
暗也清晰，更懂夜的黑
Seedark
多帧降噪
清晰质感
自研暗光图像增强算法，即便在光线极弱（环境亮度小于 1 lux）的极端环境下，也能保证画面清晰有质感。拍照从此不受限，随时随地出大片。
ultra night mode
极夜模式
视频
照片
人像
夜景
更多
01
night mode
极夜模式
*以上数据为OPPO软件测试中心测试数据，仅供参考，实际效果受环境及设备差异等因素影响略有差异，请以实际拍照效果为准。

前置后置都能虚，

想怎么虚，就怎么虚

后置，前置镜头的虚化调节权，都交到你手里。

误虚漏虚的毛病也改善了，后置虚化在光斑和渐近感效果上进一步提升。

更令人惊讶的是不只拍照，拍视频也能虚化了。背景实时虚下来，人物主体更突出。大片来自手机还是单反，只有你知道。

Camera Bokeh
ColorOS 7 camera
ColorOS 7 camera ColorOS 7 camera ColorOS 7 camera ColorOS 7 camera ColorOS 7 camera ColorOS 7 camera
虚化 0%
视频也能虚化
视频也能虚化
*影像功能的实现依赖于手机处理器性能，当前影像功能不支持所有机型（我们将会持续努力扩大支持机型覆盖范围），请以机型的实际功能为准。
美颜
01
05
有妆似无妆，美丽更天然

有妆似无妆

自然更美

升级后的美颜更加贴心，不仅能在不同的场景及光照条件下，匹配不同肤色，轻松开启一键补妆。还能根据肤色及审美的差异，智能调节美颜强度。你的美丽，我来升华。
AI Beautification
ColorOS 7 camera ColorOS 7 camera ColorOS 7 camera ColorOS 7 camera ColorOS 7 camera ColorOS 7 camera
ColorOS 7 camera
ColorOS 7 camera
ColorOS 7 camera
ColorOS 7 camera
ColorOS 7 camera
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只需一键

大片秒速成

别再痛苦地学习剪辑了，直接一点，它就能自动选取精彩画面，并跟随音乐节奏卡拍，让精彩大片即刻生成，甚至，你根本无需动手，当它扫描到了足够多的出色片段，便会主动生成精彩故事。你要做的，只是导出分享，还有坐等夸奖。
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  • ColorOS 7 soloop
    智能模板
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    剪辑
  • ColorOS 7 soloop
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  • ColorOS 7 soloop
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  • ColorOS 7 soloop
    字体
智能分类
  • 80
    图片
  • 24
    视频
  • ColorOS 7 soloop
    聚会
    56项目
  • ColorOS 7 soloop
    宠物
    11项目
  • ColorOS 7 soloop
    人物
    123项目
  • ColorOS 7 soloop
    风景
    21项目
  • ColorOS 7 soloop ColorOS 7 soloop
    运动
    61项目

各种素材

自动帮你分

相信我，80 多种图片， 20多类视频场景，它全认得。原始素材交给它分，省心又放心。
smart catagory
ColorOS 7 soloop
ColorOS 7 soloop ColorOS 7 soloop
*以上数据为讯飞听见测试数据，仅供参考。实际数据受测试环境与软件版本影响略有差异，请以实际数据为准。

解放双手

字幕不繁琐

它能自动识别视频中的对话语音，不用打字，你的大片就能拥有字幕，高达95%的准确率，将把你从繁琐后期中彻底解放出来。
ColorOS 7 soloop ColorOS 7 soloop
AI SUBtitle
智能字幕
智能乐库

更值得一提的是，它还会根据视频内容，主动给你推荐音乐风格，让你告别选歌烦恼。

海量的音乐风格，紧跟潮流实时更新的曲库，随时满足你的耳朵。

Groovy Music
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一网打尽

通知卡片能收能放，页面更加统一和谐，多个应用加入快捷空间，信息处理效率大幅提高。从主屏幕右滑，你将解锁更聪明的负一屏。

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不用开口，它的建议永远快你一步。从晨间建议到公交提醒，大小场景全覆盖，甚至，你再也不需为没电烦恼，因为在电量告急前，最近的充电宝在哪，它已经告诉你了。
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驾驶模式下，Breeno 能预测路况，让你解放双手，通过语音就能畅享服务。
全局范围呼出，快速启动识屏、识物、语音，并可将重要建议收纳，随时查看。
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开放、共享、共创是Breeno坚持的开发理念。为此我们将正式开放Breeno语音技能平台、Breeno智慧服务平台，与开发者一起创造更丰富的价值、更优雅的产品。
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